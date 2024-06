Gilvan deixa governo para priorizar eleição

O pré-candidato governista à Prefeitura de Santo André, Gilvan Júnior (PSDB), se desligou nesta segunda-feira (3) da gestão do prefeito Paulo Serra (PSDB). Ele ocupava a Secretaria de Assuntos Governamentais e anunciou a saída por meio de um vídeo, gravado ao lado do chefe do Executivo, na frente do Paço Municipal.

“Após sete anos de muita dedicação, muito trabalho, muito empenho e muito amor por nossa cidade, hoje eu me desincompatibilizo do cargo para me dedicar à pré-candidatura a prefeito”, afirmou Gilvan, que, por lei, poderia ficar até esta quarta-feira na secretaria.

A passagem de Gilvan pela Pasta, que é a responsável pelo cumprimento do Plano de Metas Municipal, durou apenas 28 dias. Ele foi anunciado em 6 de maio, quando deixou a Saúde. Seu substituto será o adjunto Edson Festucci.

Integrante do governo Paulo Serra desde o início do primeiro mandato, Gilvan comandou a Secretaria de Planejamento e Licenciamento, foi diretor de Desenvolvimento Econômico e Turismo, diretor de Controle Urbano, secretário Adjunto de Desenvolvimento e Geração de Emprego, além de ter sido superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Meio Ambiente de Santo André).

E a parceria foi destacada pelo prefeito no vídeo de desligamento. “A gente tem muito que agradecer ao Gilvan, que passou por muitas secretarias a agora nestes últimos meses, no Ação Governamental, participando de todo o planejamento deste final de gestão. O Gilvan está desde o início com a gente, passou por várias áreas. E eu tenho muito o que agradecer porque em todas as secretarias ele desempenhou muito bem o seu papel e nos ajudou a tirar vários projetos do papel, vários sonhos que a gente tem por Santo André”, afirmou o Serra.

Na sequência, ele relembrou que Gilvan foi o escolhido para concorrer ao Paço. “Vocês já sabem, ele é o nosso pré-candidato a prefeito, vai dar continuidade neste trabalho, mas queria dividir com vocês esse agradecimento a esse cara novo, mas que já tem muita experiência e vai contribuir ainda mais por Santo André”, afirmou.

Gilvan indicou que a partir de agora vai intensificar a pré-campanha. “A gente vai continuar rodando a cidade e ouvindo as pessoas, para continuar transformando Santo André”, finalizou.

O anúncio de Gilvan seria o candidato governista também foi feito por meio de um vídeo. No dia 1º de maio, durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, Paulo Serra revelou que o então secretário de Saúde teria a missão de disputar o pleito.

CURRÍCULO

Gilvan Ferreira de Souza Junior tem 31 anos, nasceu em Ribeira do Pombal, na Bahia, mudou-se para Santo André com três meses de vida. É formado em gestão de recursos humanos e cursa direito. É casado e pai de dois filhos. Antes de entrar no governo, atuava em supermercado, ramo no qual trabalha desde os 16.