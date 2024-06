Libertadores terá brasileiros frente a frente nas oitavas

O sorteio que definiu os confrontos das oitavas de final da Libertadores foi realizado na tarde desta segunda-feira, em evento da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), no Paraguai. Além dos duelos da primeira fase do mata-mata, o chaveamento até a final do torneio foi definido, e pode ter Choque- Rei nas quartas.

Classificado como líder do Grupo F, o Palmeiras vai encarar o Botafogo-RJ nas oitavas. Por ter melhor campanha até o momento, o Alviverde decide o confronto em casa. Os encontros recentes entre os times foram marcados por polêmicas nos bastidores, com farpas entre o empresário John Textor, dono da SAF (Sociedade Anônima de Futebol) que comanda o Botafogo, e a presidente do Verdão, Leila Pereira.

Já o Tricolor encontrará o Nacional, do Uruguai, na sua eliminatória. O confronto será definido no MorumBis, já que o São Paulo apresentou melhor campanha.

Caso as duas equipes paulistas avancem às quartas, a Libertadores reservará um Choque-Rei pela décima vez na história.

Os jogos das oitavas de final serão disputados nas semanas de 14 e 21 de agosto.

SUL-AMERICANA

O sorteio do outro torneio continental da América do Sul foi realizado durante o mesmo evento, e o Corinthians conheceu seus possíveis adversários.

Líder de seu grupo na primeira fase do campeonato, o Timão não precisa disputar a repescagem, e está garantido diretamente nas oitavas. Por isso, o adversário do Alvinegro ainda não foi definido, mas sairá do ganhador do confronto entre RB Bragantino e Barcelona-EQU.

A repescagem será disputada entre 17 e 24 de julho, mas o Timão só volta a atuar pela Sul-Americana em agosto, na semana do dia 14, quando acontece o jogo de ida das oitavas de final.