Simaria fala sobre as críticas que recebe por seu jeito: Não estão acostumadas com pessoas verdadeiras

Sem papas na língua, Simaria rebateu seguidor que perguntou se ela acha que poderia ser mais ponderada. A cantora sertaneja então respondeu que não é exagerada, só é verdadeira.

- Na verdade, é que a galera não está acostumada com a verdade. Quando escutam a verdade, ficam chateadas. Para uma mulher como eu, que sou super autêntica e falo as coisas, isso impacta a maioria das pessoas. Especialmente as pessoas que não estão acostumadas com pessoas verdadeiras.

A cantora que era dupla de Simone Mendes, contou sobre suas atitudes em uma caixinha de perguntas aberta nos Stories. Desde que acabou a parceira com a irmã, Simaria não está com muitos planos profissionais.

Vale lembrar que ela também passou por um término conturbado com Vicente Escrig. O relacionamento durou 14 anos.