Moeda Verde e Moeda Pet terão edição especial em Paranapiacaba no sábado

A Vila de Paranapiacaba recebe no sábado (8) uma edição especial dos programas Moeda Verde e Moeda Pet. A ação, que será realizada na Avenida Campos Sales, ao lado da Praça do Mercado, faz parte da programação do Junho Verde da Prefeitura de Santo André e do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André).

Moradores da Vila poderão trocar recicláveis por alimentos secos do tipo hortifrúti e garrafas PET por ração para cães e gatos. Ambas as ações contam com a participação do Fundo Social de Solidariedade.

O Moeda Pet será realizado das 9h às 13h. Cada quilo de garrafas plásticas equivale a 20 recipientes de dois litros, 26 de um litro ou 36 de 600 ml. Além disso, por CPF, é permitido levar três quilos de ração para casa ou doar para as ONGs cadastradas. É preciso entregar o material seco e limpo.

Já o Moeda Verde será das 10h às 11h. A cada cinco quilos de resíduos recicláveis o munícipe recebe um quilo de alimento. O limite é de 150 quilos de resíduos por pessoa.

Todo material arrecadado é encaminhado para o Aterro Municipal de Santo André, onde as cooperativas Coopcicla e Cidade Limpa fazem a triagem e a comercialização dos resíduos para geração de renda, contribuindo ainda para a preservação do meio ambiente.

As iniciativas já acontecem duas vezes por semana nas comunidades da cidade. Os dois programas foram institucionalizados por leis municipais em novembro de 2022.