Grupo Dia deixará o Brasil e anuncia 100% da venda de capital

O Grupo Dia anunciou o fechamento de acordo com a MAM Asset Management na sexta-feira (31). A empresa, que faz parte do Banco Master, agora detém 100% do capital da marca de mercados Dia Brasil, o que concretiza o desinvestimento total do grupo espanhol em solo brasileiro.

Na nota encaminhada à imprensa, o Dia afirma que a operação "permitirá à empresa focar em mercados mais rentáveis", como Argentina e Espanha. Entretanto, não há certeza se as unidades brasileiras ainda em atividade dos mercados deverão fechar ou apenas trocar de nome.

No comunicado, a rede destaca ainda que a "a efetivação da operação está condicionada à obtenção pelo Grupo Dia da autorização das entidades financeiras do sindicato de bancos".

HISTÓRICO

Em 21 de março, o Dia Brasil apresentou um pedido de Recuperação Judicial após um processo de reestruturação no país, anunciado em 14 de março. Após o anúncio de persistentes resultados negativos no país, a empresa decidiu fechar 343 lojas e 3 centros de distribuição para buscar maior estabilidade.

O Diário noticiou em 18 de março o fechamento de 24 unidades no Grande ABC. Santo André foi a principal cidade da região a ser impactada pela decisão da companhia, com 11 lojas de portas fechadas após a queima de estoque. Na sequência vieram São Bernardo, com oito; Mauá, com três; e São Caetano, com duas.