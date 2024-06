Mãe de Mamie Laverock garante que queda da atriz não foi intencional: - A história será contada

A mãe de Mamie Laverock, Nicole, deu mais atualizações sobre a condição da filha, que caiu do quinto andar do hospital onde estava internada por conta de outra emergência médica. A atriz de Quando Chama o Coração passou por uma cirurgia de 11 horas e já recebeu alta. Em entrevista para o Los Angeles Times, a mãe da artista garantiu que a queda não foi intencional e ainda colocou culpa no hospital onde a filha estava internada.

Ainda na entrevista, Nicole disse:

- Vamos apenas esperar que esta seja a reviravolta e que ela supere isso agora, falou.

Embora ela não tenha entrado em detalhes sobre os ferimentos que Laverock sofreu no acidente, Nicole disse que sua filha estava sentindo tremendas dores depois que seu corpo foi despedaçado pela queda. Ela garantiu que Laverock estava consciente, mas a atriz também precisou de sedação para permanecer viva enquanto se recuperava das cirurgias.

Segundo a People, Nicole culpa o hospital pela queda da filha e pretende tomar medidas legais quanto a isso.