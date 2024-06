Charge - 3 de junho de 2024

A prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD), tem observado ataques misóginos contra ela com a proximidade das eleições. Ela argumenta que as falas machistas estão travestidas de críticas políticas. A chefe do Executivo rio-grandense diz entender que críticas à gestão integram o jogo político, no entanto, declara que o “nível fica baixo demais” quando parte para o lado pessoal.

Penha é frequentemente agredida verbalmente por opositores do governo com declarações sexistas, como a de ela “está abrindo as pernas” com excesso na cidade. “Os ataques de pessoas que deveriam buscar recursos, emendas para a cidade e benefícios pra a cidade têm se tornado constantes. Estão me diminuindo por ser mulher. Até minha família estão colocando no meio”, discorre a prefeita.