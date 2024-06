São Bernardo FC vence Ypiranga-RS e se consolida no G-8 da Série C

Em duelo direto de equipes da zona de classificação para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o São Bernardo FC venceu neste domingo (2) o Ypiranga-RS por 1 a 0, no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo. Com gol de Lucas Tocantins logo no início do confronto, o Tigre garante o quarto triunfo em sete jogos na competição, chegando aos 14 pontos e no terceiro lugar da classificação geral.

Para a partida, o Tigre enfrentou com problemas no elenco. O meia Breno passou por cirurgia no tornozelo direito na última semana, enquanto o capitão Rodrigo Souza continua em transição. O São Bernardo não esperava um duelo fácil, já que o Ypiranga, mesmo afetado pelas enchentes no Rio Grande do Sul, tinha 100% de aproveitamento em suas três partidas disputadas.

Apesar da boa posição na tabela, o Tigre possui mais jogos que os concorrentes diretos, já que apenas três entre os oito primeiro colocados possuem sete partidas disputadas, devido a adiamentos devido às tragédias no Rio Grande do Sul. Na próxima rodada, o São Bernardo enfrenta o Remo-PA, em Belém, no próximo domingo (9), às 19h.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO FC 1 X 0 YPIRANGA-RS

SÃO BERNARDO FC

Alex Alves; Hélder Maciel (João Ramos), Augusto (Vitinho) e Rafael Forster; Hugo Sanches, Romisson Lino (Davi Gabriel), Lucas Lima e Arthur Henrique; Lucas Tocantins (Nycollas Lopo), Kayke e Luiz Filipe (Wesley Dias).

Técnico: Ricardo Catalá.

YPIRANGA-RS

Alexander; Yohan (Clayton), Fernando, Windson e Willian Gomes; Lucas Marques (Caio Vítor), Caio Mello e Alisson Taddei (Mirandinha); Mateus Anderson, Edson Cariús (Amarildo) e Jhonatan Ribeiro (Fabrício).

Técnico: Thiago Carvalho.

Gol: Lucas Tocantins, aos 8 minutos do primeiro tempo.

Juiz: Carlos Tadeu Ferreira de Castro.

Renda e público: R$ 15.400, para 575 pagantes.

Local: Estádio 1º de Maio, em São Bernardo, neste domingo.