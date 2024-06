Filha de Uma Thurman e Ethan Hawke, Maya Hawke assume nepotismo: Recusar não ajudaria ninguém

Filha dos atores Uma Thurman e Ethan Hawke, Maya Hawke chamou atenção dos internautas após uma entrevista à revista Times. Nela, a atriz, conhecida por sua participação em Stranger Things, reconhece que teve facilidades para começar na carreira artística.

Assumindo o nepotismo, prática que favorece parentes em detrimento de pessoas que tem mais qualificação ou experiência em ambientes de trabalho, Maya afirma não saber se merece a vantagem que recebe por ser filha de seus pais, mas que lida bem com usar isso a seu favor.

Merecimento é uma palavra complicada. Há tantas pessoas que merecem ter esse tipo de vida e que não o alcançam, mas acho que me sinto confortável em não merecer isso e fazê-lo de qualquer maneira. E eu sei que não fazer isso não ajudaria ninguém, afirmou.

Para ela, que também atuou em Era Uma Vez... Hollywood e Rua do Medo, a única forma de não receber as vantagens que tem seria se mudasse não apenas seu nome, mas fizesse uma reforma completa em cirurgias plásticas - o que não, não considera como uma opção plausível.

Eu sei que eu não fazer seria bom para ninguém. Eu vi dois caminhos quando comecei [a trabalhar], e um deles era: mude seu nome, opere o seu nariz e compareça a sessões abertas de casting. Está tudo bem de virar piada quando você está em uma atmosfera rarefeita. É um lugar de muita sorte para se estar, completou a atriz.

Ainda mais, a atriz afirmou que só conseguiu o papel na produção de Quentin Tarantino por conta da amizade dele com a sua mãe, Uma Thurman, uma das musas do diretor.

Eu nunca pretendi implicar que eu não consegui o papel por motivos de nepotismo, eu o consegui totalmente por isso, disse Hawke.

Ainda de acordo com ela, sua escalação tinha a ver com as suas ligações com a mãe e o pai, Ethan Hawke, pois Tarantino queria artistas da jovem Hollywood para interpretar os membros da família Manson em Era Uma Vez... Hollywood.