Shantal dá à luz terceiro filho, mas afirma não estar pronta para mostrar o rosto dele

Visitinha da cegonha! Até no mundo dos famosos as famílias não param de aumentar, e em 2024, vários famosos estão comemorando a chegada dos filhos. Shantal, por exemplo, anunciou neste sábado, dia 1, que deu à luz seu terceiro filho.

Através dos Stories do Instagram, afirmou que ela e o marido, Mateus Verdelho, não se sentem à vontade de mostrar o rosto do bebê por enquanto:

- Temos um meninão aqui. A gente ainda não tá pronto para mostrar a carinha dele. Por quê? Não sei. Pode ser que mais tarde a gente poste, amanhã, mas a gente não estava sentindo, disse em vídeo, com o pequeno no colo. Ainda mais, contou que o pequeno nasceu ao som da música-tema de Rei Leão: - Coloquei [a playlist de parto] no aleatório. A música que ia tocar exatamente na hora em que o bebê nascesse era surpresa, contou.

Ao finalizar, a influenciadora, que relatou anteriormente ter tido um parto abusivo da segunda filha, aprovou a nova experiência:

- Tive o parto dos sonhos! Foi perfeito e absolutamente tudo do jeito que eu queria. Até o que não dava para ninguém controlar foi do jeito que eu queria. O dia que nasceu, como estava o dia, sol com frio, o horário que nasceu... tudo perfeito. Eu cheguei no hospital, e ele nasceu em três horas, detalhou Shantal.

Para quem não sabe, ela e Mateus Verdelho já eram pais de Filippo, de cinco anos de idade, e Domenica, de dois anos.