Após cancelar turnê em meio a boatos de separação, Jennifer Lopez justifica que deseja passar mais tempo com a família: Absolutamente necessário

Jennifer Lopez cancelou a turnê This Is Me... Live após ter seu nome em alta por conta de boatos sobre o divórcio de Ben Affleck.

No site oficial da turnê, a cantora anunciou o cancelamento dos shows e reforçou seu amor pelos fãs, pedindo desculpas por ter que adiar as apresentações. Ainda não há informações sobre datas futuras para as apresentações:

Estou completamente triste e arrasada por ter decepcionado vocês. Por favor, saibam que eu não faria isso se não sentisse que era absolutamente necessário. Prometo que vou compensar vocês e estaremos todos juntos novamente. Eu amo muito todos vocês. Até a próxima.

Também no site oficial da cantora, sua equipe detalhou como fazer para ter o reembolso dos ingressos. A equipe ressaltou que Lopez fez essa pausa para poder passar mais tempo com sua família:

Jennifer está tirando uma folga para ficar com seus filhos, família e amigos próximos.

Como você, a cantora e seu marido Ben Affleck enfrentam rumores fortíssimos de separação. Mesmo após ela negar responder um jornalista que a questionou sobre os dois ainda estarem juntos e também após Ben ser visto sem sua aliança, a web parece não deixar para lá a elação dos dois.