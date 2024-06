Sistema Anchieta-Imigrantes registra movimento tranquilo

O tráfego em todos os trechos da SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) está normal, de acordo com a Ecovias. Em boletim publicado nesta manhã, a concessionária pontua que caminhões e carretas com destino a São Paulo devem utilizar o trecho de serra da via Anchieta. Tempo e visibilidade bons.

O SAI está em Operação Normal (5x5). A descida é realizada pela pista Sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pela pista Norte das duas rodovias.

Feriado Corpus Christi

Desde à 0h de quarta-feira (29), quando se iniciou a contagem, mais de 214,7 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária registrou a passagem de mais de 110,6 mil veículos. Na última hora, desceram mais de 2.100 veículos e subiram mais de 1.600 veículos.

Túneis Imigrantes Norte

Os túneis 13 e 14 (entre o km 53 e o km 52) da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, estão sem energia devido a vandalismo no local. As equipes da Ecovias trabalham para normalizar a situação o mais rápido possível.