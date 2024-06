Jair Bolsonaro visita São Bernardo, mas evita abordar política regional

O ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) evitou falar de política regional em sua primeira visita oficial a São Bernardo. Ele esteve ontem no Meninos Futebol Clube, no Rudge Ramos, para ação de arrecadação de donativos ao Rio Grande do Sul. Durante as noves horas em que ficou no local, o liberal fez uso do microfone em duas ocasiões. A primeira, logo que chegou, às 9h, para saudar os apoiadores. A segunda, uma hora mais tarde, para criticar o atual governo. “O PT daquele cara aprovou a taxação das compras fora do Brasil.”

Bolsonaro, durante todo o dia na quadra do clube são-bernardense, seguiu o protocolo de receber apoiadores para fotos. Mesmo diante da insistência da imprensa regional, o ex-presidente não deu nenhuma declaração aos jornalistas. Esperava-se que o ex-presidente, principal liderança do PL, comentasse o cenário político do Grande ABC, em especial em São Bernardo, que pode ter o vereador Paulo Chuchu (PL) como vice-prefeito em chapa encabeçada pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania) e sobre a polêmica envolvendo o vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PL), pré-candidato a prefeito que tenta colar sua imagem na do ex-presidente – a insistência, inclusive, rendeu-lhe um pito ao andreense e as fotos em material oficial com Zacarais e Bolsonaro tiveram que ser removidas de outdoors e de seu escritório político.

Bolsonaro, visilmente cansado e abatido por conta de uma recentem internação hospitalar, deixou o palco apenas duas vezes, ao longo das nove horas no ginásio poliesportivo, para ir ao banheiro. Cada saída não durou mais do que três minutos.

Em lugar de destaque, o ex-presidente almoçou em uma mesa no palco. Recebeu marmita de isopor com arroz, feijão, salada, batas fritas e carne. Para tomar, refrigerante de cola. A refeição durou cerca de 15 minutos.

Sem discutir questões locais, orientado por atores políticos regionais para evitar “desgastes”, o ex-presidente trouxe ao debate o cenário nacional, ao relembrar a votação da Câmara dos Deputados da terça-feira (28), quando foi aprovada a cobrança de taxa de importação de produtos que custam até US$ 50 comprados em sites internacionais. Na conversão direta, itens com valores de aproximadamente R$ 255 terão imposto de 20%. A medida foi incluída no projeto que cria o programa Mover (Mobilidade Verde e Inovação). O projeto, agora, vai ao Senado.

“Caso o Senado aprove, caberá ao pai dos pobres, o Lula, vetar”, alfinetou Bolsonaro, ao destacar que o atual governo tem recriado ou elevado impostos para “taxar os mais humildes”. O ex-presidente destacou que em sua gestão reduziu impostos sobre os combustíveis, aumentou isenções nos freeshops, identificou produtos nacionais que concorriam com os chineses para taxar os importados a fim de favorecer o produto brasileiro e colocou fim ao seguro obrigatório de veículos automotores – recriado pelo atual governo.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin (PSB), declarou ontem que Lula não vetará a taxação de importados. “Meu entendimento é de que não vetará. Foi quase uma unanimidade. Não vai onerar tanto o consumidor, mas vai fazer diferença no emprego e renda”, afirmou.

VAIAS

Na chegada da comitiva, Bolsonaro foi ovacionado pelo público, que ainda era discreto no ginásio de esportes. Na sequência, ao adentrar no espaço, Alex Manente foi vaiado, chamado de petista e teve de ouvir um coro de “Fora, Alex!”. Na eleição são-bernardense de 2008, o deputado federal apoiou o candidato a prefeito Luiz Marinho (PT), atual ministro do Trabalho.

Manente minimizou as vaias. “Não detectei. Se ocorreram, foi natural, praticado a quatro meses das eleições por grupos setorizados”, declarou, ao deixar no ar que comissionados e aliados do prefeito Orlando Morando (PSDB) estavam no evento.

Por volta das 17h de ontem, membros da organização estimavam público superior a 10 mil pessoas e arrecadação de 60 toneladas de donativos para o Rio Grande do Sul. O material foi acondicionado em três carretas. O balanço final deve ser divulgado em breve.

Chuchu diz que ex-presidente vai definir o seu futuro político

Responsável por organizar a visita do ex-presidente a São Bernardo, ontem, o vereador Paulo Chuchu, que é presidente do Partido Liberal no município, declarou que seu futuro na eleição de outubro será definido por Jair Messias Bolsonaro (PL).