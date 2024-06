Obituário - 2 de junho de 2024

SANTO ANDRÉ

Joana Braga de Castro, 90. Natural de Maracás (BA). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Pensionista. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Montagnoli, 84. Natural de São Manuel (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ceci Bezerra da Silva, 83. Natural de Pedra (PE). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juraci José dos Santos, 75. Natural de Alagoinhas (BA). Residia na Vila Guarani, em Santo André, Dia 28. Parque das Palmeiras.

Maria Cristina Alves, 70. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Eliana Aparecida Mendes Augusto, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Eunice Ferreira Costa dos Santos, 64. Natural de Rondon (PR). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marivaldo Dias Lopes, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Controlador de acesso. Dia 28, em Santo André. Valle dos Reis, em Taboão da Serra (SP).

Iris Tainá Caldas de Lima, 29. Natural de Mauá. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Maria Nilza Marques da Cruz, 64. Natural da Barra do Mendes (MG). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 28, em Diadema. Memorial Parque das Cerejeiras, em São Paulo.

SÃO CAETANO

Maria Helena Quartarolo de Melo, 72. Natural de São Caetano. Residia no bairro Camilópolis, em São Bernardo. Dia 28, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Alice Lourenço Espinosa, 71. Natural de Espinosa (MG). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Ivane Gonçalves Ferreira, 71. Natural do Rio Largo (AL). Residia na Vila Natal, em São Paulo. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Rogério Mota Valentim, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Lucilene Alves de Melo, 54. Natural de Monsenhor Tabosa (CE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Júlio César Valentim de Lima, 52. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Maria Ana Ferreira, 85. Natural de São José do Egito (PE). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 28, em Santo André. Parque do Grande ABC.

Analzira Pereira do Nascimento Rebouças, 70. Natural de Paratinga (BA). Residia no Jardim Columbia, em Mauá. Dia 28, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Elzie Anna de Oliveira Prado, 87. Natural de São José do Barreiro (SP). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.

Clarisse Cremone Walzak, 80. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia na Vila Bonita, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.

Sebastião Francisco da Silva, 76. Natural de Bauru (SP). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.

Antonio Nascimento Adelino, 69. Natural de Além-Paraíba (MG). Residia no Jardim Luso, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.