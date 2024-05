Em meio à polêmica com o ex, Karoline Lima curte jogo do Flamengo com namorado, Léo Pereira

Karoline Lima está mais do que apaixonada pelo novo namorado, Léo Pereira, jogador do Flamengo.

Na noite do dia 28 de maio, ela esqueceu um pouco toda a polêmica que vem sofrendo com o ex, Éder Militão, e foi curtir o jogo do time de Léo juntinho com o amado, na arquibancada.

Léo não foi escalado devido a uma lesão na coxa, da qual ele está se recuperando.

Os dois não perderam a oportunidade de compartilhar cliques fofos nas redes sociais!