Governador é mais bem avaliado que Lula pelos são-bernardenses

O eleitor de São Bernardo enxerga como positivas as administrações do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mas a gestão paulista é mais bem avaliada que a federal, de acordo com levantamento do instituto Paraná Pesquisas realizado a pedido do Diário.

Ao serem questionados sobre o que acham da administração do governador, 63,1% dos entrevistados disseram que a aprovam, enquanto 32,3% responderam que desaprovam a gestão. Outros 4,6% não souberam ou não quiseram opinar.

A avaliação positiva de Tarcísio de Freitas oscilou pouco mais de um ponto, dentro da margem de erro de 3,5, em relação ao último levantamento, de fevereiro, quando era 61,9%. A negativa reduziu, pois era de 33%.

A maior parte do eleitor são-bernardense também aprova a administração do presidente da República. O índice é de 50,9%. Já os que disseram desaprovar o trabalho de Lula são 46,3%. Outros 2,9% dos ouvidos não souberam ou não quiseram opinar.

Quando comparado com o último levantamento, a aprovação do presidente oscilou quase um ponto percentual para baixo, dentro da margem de erro de 3,5, pois era de 51,8% em fevereiro. Os que desaprovavam a atuação do petista eram 44,7%.