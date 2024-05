Billie Eilish, Nick Jonas, Taylor Swift... Veja os artistas que estão na trilha sonora da terceira temporada de Bridgerton

A terceira temporada de Bridgerton ainda nem chegou na Netflix, mas já está dando o que falar. Nesta segunda-feira, dia 13, a plataforma de streaming revelou quais músicos vão estar na trilha sonora da série.

Como de costume, a música clássica fará parte do enredo para completar a ambientação do século 16. Para isso, a orquestra vai fazer cover de canções pop famosas, como Happier Than Ever, de Billie Eilish, e Jealous, de Nick Jonas.

A seguir, veja as músicas e artistas confirmados:

- Taylor Swift ft. Lana Del Rey - Snow On The Beach

- BTS - Dynamite

- Billie Eilish - Happier Than Ever

- Sia - Cheap Thrills

- Nick Jonas - Jealous

- Gayle - abcdefu

- Pitbull - Give Me Everything