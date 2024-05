Susana Vieira diz que beijo técnico é feio e revela que alguns atores tinham ereções durante cenas quentes

Durante participação no Conversa com Bial, Susana Vieira refletiu sobre seus beijos na televisão e como eles eram realizados. A atriz revelou qual a sua opinião sobre beijos técnicos e contou que foi a primeira mulher a fazer cenas românticas com Tarcísio Meira além de Glória Menezes, esposa dele.

- Que pena que não posso dar nomes, porque tem beijos melhores e piores. Ou seja, os beijos são reais. Beijo técnico é feio. Tarcísio foi a pessoa que me ensinou a beijar na boca, com a Glória perto, eu morria de medo, começou ela.

Em seguida, a famosa explicou que aprendeu muito com o ator e deixou muitos elogios a ele.

- Eu fui a primeira mulher a trabalhar com Tarcísio como par romântico. Ele só trabalhava com a mulher dele. Aí de repente o Boni me bota na novela para beijar o Tarcísio. O meu medo inteiro era esse. Aí Tarcísio chegou com aquele aprom dele, com aquela coisa chique. Que homem maravilhoso, que divino. É o maior galã da televisão brasileira. Ele me ensinou que como eu era muito baixa, ele botou uma lista telefônica no chão para eu ficar num nível, ele me dizia qual era a luz. Era um beijo hollywoodiano, porque Hollywood não botava a língua, mas beijava com categoria. Então com Tarcísio foi.

Susana também contou que alguns atores tinham ereções durante as gravações de cenas quentes.

- O pior não somos as mulheres, são os homens, havia muito mais dificuldade. Eles têm o problema de serem pegos sem estar no momento de tesão, no sentido descanso. Todos eram casados, gostavam da mulher ali presente, na gravação. Muitas não faziam novela, [e eram] muito piores para acompanhar. Aí eles travavam. Ou tinham uma ereção, que acontecia de você acabar tendo um caso com a pessoa. Não quero dizer que é todo mundo.

Após rever uma cena de beijo com José Wilker, a atriz exaltou o companheiro de trabalho:

- Meu melhor companheiro de viagem, ele me mostrou que era para brincar mesmo. Ele me trouxe uma seriedade para a profissão, ele era um homem muito culto.

- E era ereto?, brincou Bial.

- Ereto, sim. Ele foi meu melhor amigo, melhor companheiro de trabalho, respondeu ela.