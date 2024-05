Quando a luz vermelha acende é preciso parar. Isso é um sinal universal no trânsito, mas vale também para quaisquer tipos de transações que, quando observadas com mais atenção, indicam que não são tão claras e transparentes como deveriam ser. Ainda mais quando envolvem dinheiro público.

A Prefeitura de São Caetano vai gastar R$ 35,7 milhões para a troca da sinalização semafórica do município, operação que já está em curso e que teve início justamente pela principal avenida da cidade, a Goiás. O serviço está a cargo da Newstec, empresa que tem sede em Santana do Parnaíba e cujo proprietário possui fortes relações com a família do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). Fato que faz acender o sinal de alerta, ou a luz amarela, quando se trata de trânsito.

Segundo o edital de contratação, a Newstec será responsável pelo “fornecimento e instalação de equipamentos e materiais destinados ao sensoriamento, sinalização semafórica, elementos de segurança viária, infraestrutura de comunicação e mobiliário” em São Caetano. Trabalho semelhante ao que prestou em 2018, quando cobrou R$ 978 mil dos cofres são-caetanenses para realizar, pela primeira vez, a troca da sinalização semafórica.

Além do vínculo com o clã Auricchio, o dono da Newstec tem proximidade com a empresa que tenta assumir o estacionamento rotativo, conhecido popularmente como Zona Azul, em São Caetano. Disputa essa que necessita do sinal verde da Justiça para que possa ter continuidade.

Isso porque o Consórcio Tijucussu, grupo formado pelas empresas FVB Construção e Sinalização de Trânsito e Mobilicidade Tecnologia, mesmo tendo ficado em segundo lugar na concorrência, chegou a ser convocado para apresentar documentos. Porém, a licitação foi suspensa pela Justiça a pedido da Zona Azul Brasil Serviços Administrativos Ltda., empresa que havia sido desclassificada pela Prefeitura – assim, como a Easy Parking, que tinha sido a primeira no certame.

Cautela, no trânsito ou em negócios, evita sustos, acidentes e prejuízos.