Baronesa, MC Mari, Guipa e outros 11 vileiros sobem para a Mansão de A Grande Conquista

A fase da vila chegou ao fim! Na madrugada desta sexta-feira, dia 10, os últimos vileiros descobriram os nomes que receberam a oportunidade de subir para a Mansão, a segunda etapa do reality - e mais cobiçada. Sob o comando de Rachel Sheherazade, os participantes emocionaram com seus discursos ao vivo.

A apresentadora, que está sendo grandemente elogiada por seu desenvolvimento e condução do programa, fez um belo discurso, falando sobre a força dos jogadores e as estratégias que foram usadas para se manter no jogo.

Rachel emocionou os participantes, mas rapidamente engatou e começou a chamar os primeiros nomes para subirem para a Mansão. Sem mais enrolações, Sheherazade causou gritaria ao chamar os participantes.

Breno, Edilaine, Cátia, Fernando, MC Mari, ViniGram, Lizi, Hideo, Taty Pink, De Albú foram os dez primeiros nomes que seguiram diretamente para a segunda fase do jogo.

Na sequência, Rachel pegou os restantes totalmente desprevenidos ao avisar que só haviam mais quatro vagas para serem preenchidas. É isso mesmo, como já havia sido informado anteriormente, a Mansão já estava ocupada por outros seis participantes.

Ainda surpresos com a notícia, os jogadores continuaram a ser chamados e o coração parecia que ia sair pela boca. Sheherazade, então, completou a lista de 20 nomes com Will Rambo, Baronesa, Fellipe Villas e Guipa.