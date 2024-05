Zacarias silencia sobre o pito dado por Bolsonaro

Foi devastador às pretensões eleitorais do vice-prefeito Luiz Zacarias (PL),que pretende disputar o Paço de Santo André em outubro, o pito aplicado pela equipe de Jair Bolsonaro (PL) no andreense por ter utilizado a imagem do ex-presidente da República em outdoors sem autorização. A repercussão nas redes sociais foi gigantesca, e amplamente desfavorável ao pré-candidato, acusado de fingir proximidade com Bolsonaro apenas por interesses políticos. Zacarias passou a quinta-feira em silêncio, tentando assimilar o golpe. No fim da tarde, para tentar mitigar o estrago, a pré-campanha divulgou vídeo, nitidamente gravado às pressas, onde o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, reafirma apoio – dele – ao andreense: “O PL vai estar sempre ao seu lado, junto com Bolsonaro”.

BASTIDORES

Recado

O PRD decidiu em plenária realizada ontem que vai disputar a sucessão ao Palácio da Cerâmica, sede do Executivo em São Caetano, pela raia da oposição em outubro. O empresário Eduardo Vidoski (foto), irmão do vereador Beto Vidoski, foi escolhido como cabeça de chapa. A pré-candidatura está sendo lida como resposta da base aliada na Câmara ao prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) por ter optado por Tite Campanella (PL) como nome do Paço na corrida eleitoral – o liberal está longe de ser consenso no Legislativo.

Visita – 1

Pré-candidato a vice-prefeito em São Bernardo, o vereador Paulo Chuchu (PL) esteve ontem com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul da Capital, onde o ex-chefe da Nação trata de obstrução intestinal e erisipela. O são-bernardense assegura que ambos não falaram de política – nacional, regional ou local. “Seria desumano e desleal tratar deste assunto no momento em que o presidente está internado, cuidando da saúde.”

Visita – 2

Paulo Chuchu contou que Jair Bolsonaro evolui bem, mas que a situação ainda inspira cuidados. Por isso, não há previsão de alta nas próximas 48 horas. O vereador contou que o ex-presidente está extremamente sensibilizado com a tragédia climática que acomete o Rio Grande do Sul e também com a deputada federal Amália Barros (PL-MT), que está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do mesmo hospital. A parlamentar foi internada em 1º de maio para retirar nódulo do pâncreas.

Enxadrista

Prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB) confessou durante live nas redes sociais, na noite de ontem, que não sabe jogar xadrez. “É um jogo de estratégia. Tem de pensar muito”, justificou.

À francesa

Assessor do deputado estadual Thiago Auricchio (PL) acompanhava on-line a sessão da Câmara de Rio Grande da Serra que aprovou, quarta-feira, instalação de Comissão Especial de Inquérito) para investigar a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) por falhas na distribuição de água. Quando o presidente. Claudinho Monteiro (Agir), começou a cobrar os parlamentares paulistas pela aprovação da privatização da empresa, o auxiliar do liberal se desconectou.

Segurança

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) dá posse hoje, em solenidade no Ginásio Poliesportivo do Ibirapuera, na Capital, a 4.017 policiais civis aprovados em concurso. Há expectativa de que parte do contingente, após fazer o curso de formação, seja destinada ao Grande ABC, onde a categoria estima a falta de 766 agentes para completar o efetivo necessário.