Moradora reclama de falta de água desde terça-feira na Vila Guiomar

Moradores da rua Ministro Calógeras, na Vila Guiomar, em Santo André, sofrem há três dias com a falta do fornecimento de água. A aposentada Vera Regina Tonus, 69, relata morar com outras duas idosas e tem precisado comprar água para realizar tarefas básicas como se hidratar e cozinhar. O problema teria sido iniciado na manhã da última terça-feira (7), quando o fornecimento teria sido cortado “sem aviso prévio”.

Professora aposentada por invalidez e cadeirante, Vera afirma que mora com as irmãs, sendo que uma tem 80 anos e a outra, 78 – sendo esta também cadeirante. Segundo ela, trabalhadores da Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) informaram que o problema aconteceu por conta de um defeito no sistema da rua, porém, até o início da noite de ontem, conforme relatado pela moradora, a falta de água persistia. O fornecimento no município é de responsabilidade da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

“Estamos sem água desde terça-feira, às 9h, e simplesmente o fornecimento foi cortado sem aviso prévio. Pelo que parece foi no bairro todo, mas nossa rua continua sem água”, desabafa Vera. “Até esta quinta-feira, estamos sem uma gota de água na torneira. Pagamos caro. Aqui em casa somos idosas e duas cadeirantes, tivemos que comprar água para beber e cozinhar, mas não podemos nem tomar banho”, relata a professora aposentada sobre as dificuldades apresentadas nos últimos dias.

A Sabesp não retornou os questionamentos do Diário sobre a falta de água na Vila Guiomar até o fechamento desta edição.