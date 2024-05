Lucas Chumbo passa aniversário da filha resgatando vítimas no Rio Grande do Sul

Lucas Chumbo é um dos famosos que viajou ao Rio Grande do Sul para auxiliar no resgate das vítimas das enchentes na região e até emocionou a esposa ao salvar um bebê em meio à tragédia. Como está empenhado no trabalho, o atleta vai passar o aniversário da filha longe da família.

Maitê está completando dois anos de idade nesta quinta-feira, dia 9. Entre as publicações sobre o que está acontecendo no sul do país, Monise Alves também republicou algumas mensagens de familiares e pessoas próximas desejando parabéns à pequena.

A madrinha Simone Teles escreveu:

Hoje é o aniversário desse presentinho que Monise e Lucas me deram para chamar de afilhada. Eu amo essa criança com todo o meu coração. A Tetê é uma danadinha, não para um segundo, ama uma boa aventura (que para ela, é pular de cabeça do sofá), e é a menininha mais feliz do mundo. Ela anda sorrindo, cantando e falando com todo mundo. Adoro ouvi-lá dizer Thuthuê e thuthuê e eba. E, mais recentemente, fico louca quando ela diz dinda.

Ao que a esposa de Lucas agradeceu:

Obrigada, dinda. Te amamos demais.

Michele Cabral, mãe do surfista, também enviou uma mensagem respostada tanto por Monise quanto pelo atleta:

Hoje é o dia do meu amor Maitê, dois aninhos só de alegria. Obrigada Deus por essa bênção.

Obrigada vovó maravilhosa, respondeu Monise.