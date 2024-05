Alfonso Herrera relembra shows do RBD em Porto Alegre ao lamentar tragédia

Desde que as enchentes começaram a se tornar cada vez mais catastróficas no Rio Grande do Sul, artistas se posicionaram. Não foram só os brasileiros que decidiram dar luz à causa. Alfonso Herrera usou seu perfil do X - antigo Twitter - para deixar uma mensagem lamentando a situação do estado.

O ator e produtor visitou Porto Alegre mais de uma vez na época em que fazia parte do RBD e veio ao país com turnês do grupo. Ao falar sobre a tragédia do sul, o artista lembrou as apresentações e contou que dói ver o que está acontecendo:

Lembro dos shows em Porto Alegre com muito carinho e o que está acontecendo me dói imensamente. As imagens são absolutamente devastadoras. É muito triste ver a situação que está sendo vivida no sul do Brasil. Mando um abraço gigante.