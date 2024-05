São Bernardo Plaza Shopping recebe ‘Invasão Alien' em maio

A “Invasão Alien” é a nova atração do São Bernardo Plaza Shopping no mês de maio. Uma experiência que desafia os mais corajosos aventureiros com um cenário repleto de mistério e suspense. Uma jornada por meio de 100 metros de corredores repletos de surpresas e desafios a cada volta, projetado para manter o visitante lá dentro por muito tempo.

O labirinto é inspirado em lendas urbanas e na fascinação universal por histórias de outros mundos. A atração oferece sete modalidades de desafios, permitindo grupos de até seis pessoas por vez. Cada modalidade foi desenvolvida para proporcionar emoções distintas, garantindo que todos encontrem a aventura perfeita para seu nível de audácia.

A experiência imersiva oferece sete modalidades de desafios, cada uma projetada para proporcionar emoções distintas. Desde o nível mais leve, ideal para crianças abaixo dos sete anos, acompanhadas dos responsáveis, até o desafio do Inverso, onde os participantes enfrentam o caminho contrário pelo labirinto.

É recomendado que não participem da atração gestantes, pessoas com hipertensão ou crianças menores de sete anos desacompanhadas.

O São Bernardo Plaza Shopping fica localizado na Avenida Rotary, 624, no centro.