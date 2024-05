Xuxa Meneghel lamenta enchentes no Rio Grande do Sul: Fico muito agoniada

Xuxa Meneghel falou sobre a situação que acontece no Rio Grande do Sul em um vídeo para a oitava edição do Prêmio Sim à Igualdade Racial, do qual ela participou na última quarta-feira, dia 8. A cantora é de Santa Rosa (RS) e disse estar se sentindo agoniada por não conseguir fazer algo para ajudar:

- Isso mexe tanto comigo que tento me colocar no lugar delas. Fico muito agoniada porque parece que não podemos fazer nada.

Além disso, Xuxa acredita que esse desastre vai ficar marcado por muito tempo nas memórias das pessoas:

- Estou bastante agoniada porque estamos vendo tudo isso acontecer e não consigo enxergar um futuro, algo como amanhã acabou, não acho que vamos superar esse assunto. Esse desastre deixará marcas por muito tempo em famílias que perderam não só entes queridos, mas muitos perderam suas vidas, seus animais, suas terras, suas histórias.

A apresentadora ainda está ativa em suas redes sociais compartilhando informações e realizando arrecadações de dinheiro. Além de doações para as famílias que sofreram com as enchentes no estado e diz que é preciso mandar energias positivas e se dedicar a ajudar à distância.