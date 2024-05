Neymar Jr. compartilha momento fofo ao lado de Mavie e mostra filha ao lado de bola de futebol

Mavie, filha de Bruna Biancardi e Neymar Jr., é uma verdadeira fofura, não é mesmo? A bebê rouba os holofotes sempre que aparece nas redes sociais dos papais e dessa vez não foi diferente.

No dia 9 de maio, o craque compartilhou uma série de cliques ao lado da filha. Nas imagens, a pequena aparece sorrindo com ele e até interage com uma bola de futebol.

Muito fofa, não é? Na legenda, Ney apenas deixou um coração. Será que ela vai querer seguir os passos do pai?