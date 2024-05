O amor está no ar! MC Guimê se declara à nova namorada em viagem romântica

Na última quarta-feira, dia 8, MC Guimê compartilhou em seus stories do Instagram fotos ao lado de sua namorada, Fernanda Stroschein. O casal viajou à Pirenópolis, em Goiás e durante o passeio, foram conhecer uma das cachoeiras mais famosas. Os dois então, posaram juntos de toalha e o funkeiro publicou a foto com uma declaração:

Sem filtro, com amor.

O relacionamento com a empresária é o primeiro dele após o término do casamento com a cantora Lexa, em setembro de 2023. Vale relembrar que o casamento acabou devido aos eventos do BBB, no qual o cantor foi expulso por importunação sexual. Os dois se conheceram em 2015 e se casaram em 2018.

Guimê e Fernanda assumiram romance no final de março deste ano. No entanto, eles foram vistos juntos desde o carnaval, flagrados aos beijos. A empresária é catarinense e dona de uma marca de roupas, em Balneário Camboriú.