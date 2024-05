Em inglês, Gisele Bündchen pede ajuda para conterrâneos no Rio Grande do Sul

Gisele Bündchen está bastante engajada em pedir doações para as cidades afetadas do Rio Grande do Sul. Em um vídeo, falando em inglês, a modelo pediu que a população mundial ajudasse seus conterrâneos a lidar com a tragédia causada pelas chuvas.

Na legenda, a brasileira escreveu:

Vamos todos juntar-nos para ajudar milhares de pessoas que precisam de nós - nenhuma quantia é demasiado pequena. Juntos podemos fazer a diferença. O link para doar está na minha biografia do Instagram - obrigado. Ninguém pode ajudar todos, mas todos podem ajudar alguém.

Gisele é da cidade de Horizontina, localizada no noroeste rio-grandense