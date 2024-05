Nada além da verdade

Caros vereadores de São Bernardo, passada a sessão de ontem, quando ficou acordado que o secretário de Saúde, Geraldo Reple Sobrinho, deverá estar na Câmara na próxima terça-feira para dar explicações sobre as terríveis ocorrências verificadas no Hospital da Mulher, as senhoras e os senhores terão seis dias para se prepararem adequadamente para sabatiná-lo. Usem adequadamente este tempo, é o que pedem os moradores do município.

Avaliem que esta será a sessão mais importante deste ano, quando muita coisa poderá ser passada a limpo em um dos setores mais importantes de uma administração pública, que é justamente a saúde.

Pensem nos cidadãos que lhes confiaram seus votos e, com isso, lhes ofereceram uma espécie de procuração para que os representem no Legislativo. Coloquem-se no lugar das vítimas. Avaliem como uma cidade tão importante pode ganhar destaque negativo pela morte de mulheres e de recém-nascidos em um equipamento hospitalar novo, teoricamente bem equipado, mas que era comandado por um diretor que, alguns anos antes, fora demitido ao vivo na TV pelo atual prefeito, justamente por desempenhar mal o seu trabalho.

Apurem o motivo pelo qual o secretário deu de ombros para o caos que se abateu sobre a Pasta que deveria comandar e, simplesmente, passou o bastão para o seu adjunto e saiu de férias. Se possível, indignem-se com tal atitude!

Informem-se, não apenas pelo que foi publicado por este Diário e por outros veículos de comunicação, mas também pelos seus eleitores. Questionem se eles se sentem seguros para usar os hospitais ou postos de saúde do município, ou se o fazem por não terem outra alternativa.

E, quando a terça-feira chegar, perguntem, questionem, inquiram... Exijam a verdade! Nada menos que a verdade!

Busquem o protagonismo. Ou então se contentem em serem coniventes com um dos piores momentos da recente história de São Bernardo. A escolha será de cada um de vocês.