Davi divulga próprio pix para doações para o Rio Grande do Sul e é criticado por Ana Paula Renault

Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 24, foi criticado pela ex-BBB Ana Paula Renault após divulgar seu próprio pix para arrecadar doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Nas redes sociais, a jornalista alegou que o baiano não deu informações claras sobre a maneira que vai aplicar as doações que está recebendo para a causa. "Informações muito desencontradas. Divulga o próprio pix e não fala sobre prestação de contas".

"Está indo como voluntário e não sabe para onde. Falou que ganhou passagens de ida e de volta de uma empresa, agora afirma que foi ele quem comprou e que não tem a volta. Realmente fico sem entender", criticou.

Ela ainda explicou que o atual campeão do BBB não deve tentar ajudar os gaúchos de forma autônoma. "Ir para lá sem ser pelo programa de voluntários apenas tumultuará mais a região", finalizou.