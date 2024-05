Descubra qual foi o motivo para a TV Globo cancelar especial sobre a Madonna no Profissão Repórter

Na noite da última terça-feira, dia 7, o programa Profissão Repórter iria exibir um episódio especial sobre a passagem de Madonna pelo Brasil. Porém, a TV Globo decidiu cancelar o planejamento para dar maior foco em outras questões mais importantes.

Caco Barcellos informou o público o motivo da decisão através de um vídeo publicado no Instagram do programa. Segundo o jornalista, toda a equipe está focada em fazer a cobertura completa de tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul.

Caco ainda informou que o Profissão Repórter irá exibir uma reportagem especial sobre as enchentes na próxima semana, no dia 14 de maio. Apesar de não exibirem o episódio sobre a Madonna, a produção ficará disponível na Globoplay.