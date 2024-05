Pedro Scooby diz que resgatou mais de 20 cachorros nas enchentes do Rio Grande do Sul

Pedro Scooby e outros voluntários, como o surfista Lucas Chumbo, estão atualmente nas áreas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Na noite da última terça-feira, dia 7, ao finalizar os trabalhos, ele gravou um vídeo falando sobre os resgates que havia feito durante o dia.

- Achamos um ginásio, tinha mais de 20 cachorros. Cara, conseguimos levar todos. Todos. Foi muito animal.

Logo depois, Pedro ainda contou que sua equipe encontrou algumas pessoas que não queriam deixar suas casas.

- Tem uma casa que a gente foi ontem tentar resgatar e o cara não queria sair de casa. A gente descobriu que o cara tinha uma mulher grávida e o [Lucas Chumbo] convenceu ele. Foi no trabalho psicológico e conseguimos, contou ele.

Nas redes sociais, Cintia Dicker, esposa de Scooby, compartilhou algumas mensagens de pessoas que também haviam sido resgatadas pelo surfista.

Se falei do Pedro Scooby, não falo mais. Ele salvou meus vizinhos. Elas mandando no grupo que estavam sendo resgatados pelo Pedro, escreveu um internauta.

Pessoal, fui resgatado pela equipe do Pedro Scooby, estou bem, em segurança. Foram quatro dias de terror com a casa alagada, sem energia, sem celular e vendo pela janela de cima o caos na cidade de Eldorado do Sul. Estamos devastados, escreveu outro.