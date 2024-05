Filho de Madonna segue Sophie Charlotte nas redes sociais e agita fãs

Se despediu do Brasil, mas um pedacinho do coração ficou por aqui? David Banda, filho de Madonna, começou a chamar a atenção da web logo depois do show da Rainha do Pop na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no último sábado, dia 4. O motivo? Os novos follows que ele deu nas redes sociais.

Depois de seguir Pabllo Vittar, que se apresentou ao lado de sua mãe no super show que agitou mais de um milhão de pessoas na cidade maravilhosa. Agora, David decidiu seguir a atriz Sophie Charlotte e acendeu rumores de um possível affair. Será?

Vale lembrar que o jovem tem apenas 18 anos de idade, enquanto a celebridade brasileira tem 35 anos de idade. Sophie está solteira desde que anunciou o fim de seu casamento com Daniel de Oliveira em maio de 2024.