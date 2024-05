Descubra o motivo de Rihanna, Blake Lively, Ryan Reynolds e Jared Leto não terem ido ao MET Gala 2024

Deram o cano? Na última segunda-feira, dia 6, diversas celebridades se reuniram no MET Gala 2024 em Nova York, nos Estados Unidos, para um dos eventos de modas mais icônicos do ano.

Apesar de várias artistas desfilarem pelo tapete do The Metropolitan Museum of Art - como Zendaya, Dua Lipa e Chris Hemsworth, certos nomes fizeram falta e os fãs perceberam. Cadê Rihanna, Blake Lively, Ryan Reynolds e Jared Leto?

Rihanna estava confirmadíssima para participar do evento, mas, segundo a revista People, acabou sendo diagnosticada com gripe e ficou em casa para se cuidar - e claro, não contaminar os coleguinhas.

Já Blake Lively e Ryan Gosling, que sempre chama a atenção no MET Gala, preferiram dar o bolo na festa para ficarem com os olhos. A revista Elle, os atores dedicaram a noite para um tempo de qualidade em família antes de Ryan começar a fazer a turnê de divulgação do filme Deadpool & Wolverine.

Jared Leto, que não perde uma edição do MET Gala e adora ousar nos looks, não conseguiu marcar presença por estar na Polônia, na Europa Central, em turnê com sua banda Thirty Seconds To Mars.