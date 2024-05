Bruna Marquezine faz estreia no MET Gala e relembra infância

Bruna Marquezine fez sua estreia com estilo no tapete vermelho do MET Gala 2024! A brasileira chegou usando um modelo rodado do estilista Tory Burch, que seguiu bem o dress code do evento, que tinha como tema Belas Adormecidas: O Despertar da Moda.

Para a noite, Bruna esbanjou ainda uma série de joias da grife Tiffany & Co, avaliadas em conjunto em cerca de 4,5 milhões de reais. Apenas os brincos da atriz, valiam cerca de 755 mil reais. Além disso, ela usou anéis e outros acessórios de luxo que completaram o valor exuberante.

Nas redes sociais, no entanto, Bruna apenas compartilhou um clique de quando ainda era criança. Na imagem, ela aparece com um vestido branco rodado, semelhante ao modelo que usou no MET.

Vale lembrar que a atriz fez sua estreia no mundo de Hollywood na pele de Jenny, no filme Besouro Azul, que foi lançado em 2023.