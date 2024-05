Tom Holland exalta visuais de Zendaya no MET Gala

O último dos românticos! Tom Holland é completamente apaixonado por Zendaya e é claro que após ver como a namorada estava linda no MET Gala 2024 ele não poderia perder a chance de exaltá-la.

Em seu próprio perfil do Instagram, o ator separou um espacinho no feed para publicar imagens dos looks usados pela amada no evento. Na legenda da publicação, colocou emojis com com corações nos olhos.

Diversos seguidores deixaram comentários reagindo à atitude super fofa do intérprete do Homem-Aranha.

Namorado do ano, escreveu uma pessoa.

Você é o namorado mais fofo, elogiou outra.

Eu amo um homem apaixonado que enaltece a mulher dele em qualquer oportunidade, reagiu uma terceira.