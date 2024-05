Lula diz que, 'se for o caso', Brasil poderá importar arroz e feijão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reivindicou reconhecimento ao que elencou como feitos do governo em relação ao agronegócio. As declarações ocorreram durante entrevista no programa Bom Dia, Presidente, da EBC, junto aos ministros Rui Costa (Casa Civil) e Paulo Pimenta (Secom).

"As pessoas podem se queixar de alguma coisa, mas o agronegócio sabe perfeitamente bem que nunca eles foram tão bem atendidos", afirmou.

Entre as medidas mencionadas, Lula citou o Plano Safra de 2023/2024 e a abertura de 106 mercados para a carne brasileira desde o início do ano passado.

Questionado sobre a alta dos preços do arroz e do feijão, Lula disse considerar a possibilidade de importação de arroz e feijão.

"Se for o caso para equilibrar a produção, a gente vai ter que importar arroz, a gente vai ter que importar feijão, para que a gente coloque na mesa do povo brasileiro um preço compatível com aquilo que ele ganha", disse.

No mesmo programa, Lula disse que "o agronegócio nunca teve tanta facilidade de recursos como tem agora" e que "ninguém tem o direito de reclamar por falta de recurso do governo federal".

Lula também disse ser agradecido aos trabalhadores do ramo por tornarem o agronegócio "motivo de orgulho para o Brasil". "Nós somos imbatíveis. Sou muito agradecido à competência de quem trabalha no campo", declarou o presidente.