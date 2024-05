Bolsas da Ásia fecham em alta, após rali em NY com maior chance de cortes de juros

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 06/05/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam em alta nesta segunda-feira, após Wall Street encerrar a última semana com um rali em meio a esperanças maiores de cortes de juros nos EUA este ano.

O índice Hang Seng avançou 0,55% em Hong Kong, a 18.578,30 pontos, com a ajuda de ações de tecnologia, e o Taiex subiu 0,95% em Taiwan, a 20.523,31 pontos.

Na China continental, os mercados voltaram em tom positivo após um feriado de três dias, animados também pela reunião do Politburo na semana passada. O Xangai Composto teve alta de 1,16%, a 3.140,72 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto garantiu avanço de 2,07%, a 1.792,41 pontos.

No Japão e na Coreia do Sul, não houve negócios com ações hoje em função de feriados.

Na sexta-feira (03), as bolsas de Nova York fecharam em alta de até quase 2% após dados mais fracos do que o esperado do mercado de trabalho dos EUA melhorarem as chances de o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) cortar seus juros este ano. Na semana passada, o Fed deixou as taxas inalteradas pela sexta vez consecutiva.

Em dia de apetite por risco na Ásia, pesquisa da S&P Global/Caixin mostrando queda do PMI de serviços chinês em abril, para 52,5, ficou em segundo plano.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, com ganhos liderados por ações do setor imobiliário. O S&P/ASX 200 encerrou o pregão em Sydney com alta de 0,70%, a 7.682,40 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires