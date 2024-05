Ciesp celebra 62 anos e lança a Medalha Peter Gottschalk

O Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de São Bernardo realiza amanhã a celebração dos 62 anos da entidade (que foram completados em em 10 de abril), do Dia da Indústria (25 de maio) e o lançamento da medalha Peter Gottschalk, que homenageará, à partir de 2025, industriais da cidade que se destacam pelo seu trabalho.

Peter Gottschalk, morto em 14 de maio de 2017, foi o empresário responsável pela aquisição e nacionalização, em 1991, da Wheaton Brasil – indústria de embalagens de vidro que pertencia a um grupo norte-americano.

Localizada em São Bernardo, a Wheaton é hoje uma das mais importantes fabricantes de embalagens para perfumes e cosméticos do Brasil.

Em 2006 Peter Gottschalk entrou para o hall da fama do Prêmio Atualidade Cosmética, do qual fazem parte homens e mulheres que fizeram a história da cosmética e da perfumaria no Brasil.