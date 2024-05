Palavra do leitor - 6 de maio de 2024

Queimadas

O Brasil teve recorde de queimadas entre os meses de janeiro e abri, com 17 mil focos de incêndio, conforme a Folha de S.Paulo. É triste para todos nós brasileiros, mas cadê Marina Silva e “L”, sempre os primeiros a cair de pau no governo anterior pelas queimadas? Nada como um dia após o outro, não é mesmo? Não nos esqueçamos, Marina foi ministra do Meio Ambiente lá atrás, nos governos “L” também. O que fez? Agora, sabe quem Marina Silva está culpando pela tragédia que, tristemente, estamos vendo no Sul do País? Sim, os quatro anos de “apagão do governo anterior em termos de política climática e de prevenção ambiental”, dito por ela mesmo com todas as letras. E sabe onde está o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, com mais de 300 mil pessoas sem energia no Rio Grande do Sul? Em Roma. Isso mesmo. Vai ver o papa. Hora propícia para isso, não? Em que planeta vivem essas pessoas? Será que não têm vergonha de se olhar no espelho? Quando vão começar governar e assumir as responsabilidades perante o povo brasileiro? Tudo isso só não enxerga quem não quer. Assim fica difícil.

Mauri Fontes

Santo André

Porsche

Passados longos 34 dias da morte de um motorista de aplicativo em avenida da Zona Leste de São Paulo, em que seu veículo foi atingido por um Porsche rodando acima de 150 km/h, finalmente o Tribunal de Justiça de São Paulo decreta a prisão do motorista deste veículo, o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho. E policiais incompetentes que flagraram esse fato, no lugar de prender o irresponsável, caíram na lábia da mãe de Sastre, dizendo que iria levar o filho a um hospital privado, quando, na realidade, ela preparou a fuga do filho para que não fosse preso... Porém, um fato estranho ocorreu. Ou seja, por que, mesmo com todas essas evidências deste crime, o Judiciário de São Paulo demorou uma eternidade para decretar essa prisão? Ou foi preciso que se demonstrasse, como ocorreu, a grande repercussão de indignação da população?

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Dia do Livro

Em 23 de abril comemoramos o Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor, escolhido pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) em sua conferência geral de 1995. Nosso escritor Monteiro Lobato sentenciou, com uma das mais eloquentes expressões, que “uma nação se faz com homens e livros”. O livro que sempre esteve informando e transformando crianças, adolescentes, jovens, mulheres e homens do nosso Brasil e do mundo. Uma menção de reconhecimento e merecimento aos nossos professores, mestres e diretores afetos às áreas de cultura e educação, assim como as nossas bibliotecas e a seus bibliotecários. E aos nossos escritores, vivos e aqueles que se encontram na eternidade, recebam nossa mais expressiva gratidão.

Cecél Garcia

Santo André

Madonna

O que dizer sobre apresentação da Madonna no Rio de Janeiro? (Setecidades, ontem). Artista mundialmente famosa, sempre usando de polêmicas para impactar gerações. Mas pelo pouco que vi desse recente show, encenando no palco o que se deve fazer no escondidinho do seu quarto, com rosto totalmente esticado, vozinha infantil, mostra que no fundo vimos uma senhora de idade com medo de morrer. Principalmente depois que teve um sério problema de saúde que a levou a ficar dias numa UTI. Triste foi ver crianças assistindo à pornografia explícita como se fosse arte. Sem ser piegas, Madonna, aposente-se!

Beatriz Campos

Capital