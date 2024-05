Grande ABC tem 971 postos de trabalho nesta semana

O Grande ABC tem nesta semana 971 vagas para quem procura uma recolocação no mercado de trabalho. As oportunidades estão disponíveis em cinco centros públicos de emprego e renda ligados às prefeituras da região. Dentre os municípios, destaque para São Caetano (344 vagas), Santo André (243), Mauá (170), Ribeirão Pires (125) e Diadema (89).

Para se candidatar às colocações na cidade são-caetanense, os interessados devem acessar o site da Prefeitura (www.saocaetano.sp.gov.br) e procurar o Portal do Emprego. Pela plataforma digital, é possível se cadastrar nas vagas disponíveis e dar início ao processo de seleção.

Em Santo André, dentre os postos disponíveis, o que tem maior disponibilidade é o de operador de telemarketing e operador de cobrança, com 50 vagas em aberto em cada função. Também são ofertadas 22 colocações de operador de caixa, 20 de monitor infantil e vendedor porta a porta, dentre outras áreas. Os candidatos devem acessar o site (https://servicos.mte.gov.br) para concorrer as funções.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Diadema oferta 89 oportunidades para todos os níveis, incluindo cinco vagas exclusivas para PCDs e 15 de estágio. Para se candidatar às vagas, basta acessar o site (https://emprega.diadema.sp.gov.br/).

Em Mauá, o CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) tem funções para pessoas com e sem experiência, em empresas do município, na região, na Capital e também em Suzano. Os interessados devem comparecer à Rua Jundiaí, 63, bairro da Matriz. O candidato deve estar com RG, CPF e Carteira de Trabalho, das 8h às 17h.

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, tem 125 oportunidades de emprego para esta semana no Posto Atende Fácil. Os interessados devem se deslocar ao local e realizar a candidatura. O atendimento é realizado na Rua Capitão José Gallo, 55, no Centro, das 8h às 17h.