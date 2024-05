Anitta agradece Madonna por convite especial em show no Rio de Janeiro

Madonna fez um show gigantesco no Rio de Janeiro no último sábado, dia 4, na Praia de Copacabana. A cantora agitou um público de um milhão e 600 mil pessoas que estavam por lá presencialmente, além dos muitos espectadores que não perderam nenhum momento da apresentação que foi transmitida ao vivo.

Além disso, a norte-americana recebeu Anitta e Pabllo Vittar no palco, o que elevou ainda mais o nível da noite. E é claro que as duas não podiam deixar de agradecer o convite super especial, né?

Anitta, por exemplo, se derreteu pela Rainha do Pop e classificou a noite como histórica. Uau! No texto publicado pela Girl from Rio, ela confessou que se sentiu muito honrada em poder se apresentar ao lado de Madonna.

Ontem foi uma noite histórica para a minha cidade, Rio de Janeiro. Madonna terminou sua turnê na Praia de Copacabana para mais de um milhão de pessoas. Um momento muito especial para todos nós. Eu me sinto honrada pelo convite de fazer parte desse momento. Você representa a liberdade de toda uma comunidade que ontem celebrou junto sua vitória.

Pabllo Vittar, por sua vez, foi sucinta e rápida em sua declaração, mas não deixou de mostrar toda a sua felicidade em poder dividir o palco com Madonna:

Te amo, Madonna, escreveu a artista.

Calma, mas achou que tinha acabado? Claro que não! A própria Madonna também se derreteu pela noite que teve no Brasil. A cantora já tinha se emocionado no palco, mas não poupou palavras nas redes sociais:

Isso realmente aconteceu... Obrigada, Rio! Obrigada Pabllo Vittar e Anitta! Palavras não são capazes de expressar a minha gratidão a todos os envolvidos!