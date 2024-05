Nicolas Prattes abre álbum de aniversário e ganha declaração de Sabrina Sato

Nicolas Prattes celebrou a chegada de seus 27 anos de idade em grande estilo no último sábado, dia 4. Hospedado no mesmo hotel que Madonna, o Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, o ator curtiu o momento com amigos e familiares.

Neste domingo, dia 5, depois de curtir muito, Nicolas abriu o álbum de fotos da celebração e se derreteu por todas as mensagens de carinho que recebeu:

Por inúmeros motivos, o melhor aniversário da minha vida, começou o texto. O melhor 04/05/2024 de todos, exatamente por isso, é único e não volta. Lá de cima, tenho certeza que teve gente sorrindo o dia inteiro com os momentos vividos aqui.

Nos registros, Prattes aparece agarradinho com Sabrina Sato, curtindo um almoço com muita música e dança, além, é claro, de vários parabéns.

Em suas próprias redes sociais, Sabrina separou algumas fotos ao lado do amado para celebrar o aniversário de Nicolas. Nos registros, os dois aparecem curtindo várias viagens que fizeram juntos ao exterior e ainda tiveram a companhia de Zoe, filha única da apresentadora.

Feliz aniversario, meu lindo! Quando a gente menos espera, a vida nos presenteia com tanto! E você encara a vida com muito respeito e otimismo, seja nas dores ou nas delícias. E isso também me motiva e me faz viver algo novo e único, quase um sonho..., começou Sato.

Na sequência, a apresentadora se derrete pelos momentos que os dois já viveram juntos, apesar do pouco tempo de relacionamento.

Você é leve, faz tudo parecer descomplicado. Ao mesmo tempo que é extremamente dedicado e cuidadoso em tudo que se propõe a fazer. No trabalho, nas relações, nas trocas de amor... Em tão pouco tempo, nós já vivemos muito e passamos por algumas provas: um carnaval emocionante, uma viagem cheia de aventuras em família, uma viagem romântica a dois (quase um milagre para mim), você acordando todos os dias às quatro horas da manhã para correr, nossa intimidade rodeada pela minha família, equipe e amigos. Desejo que realize todos os seus sonhos e saiba que estou aqui com vc pra tornar tudo possível! Obrigada por tantos momentos felizes juntos. E é só o comecinho. Te amo.

Nos comentários, Nicolas se derreteu pela declaração:

Completamente apaixonado por você. Obrigado por todos os dias, por tudo.