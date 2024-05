Após filho caçula voltar a UTI, Ingra Soares agradece parceria de Zé Vaqueiro: Tanto orgulho do meu marido

Ingra Soares está compartilhando todas as informações sobre o quadro de saúde de Arthur, filho caçula da influenciadora com Zé Vaqueiro. O bebê nasceu com Síndrome de Patatau, que causa malformações na criança. Na última quinta-feira, dia 16, o pequeno recebeu alta médica, mas precisou ser levado às presas de volta ao hospital depois de sofrer uma parada cardíaca.

Na última sexta-feira, dia 17, Ingra já tinha compartilhado que Arthur voltou ao hospital e está sob cuidados médicos. Zé Vaqueiro também se emocionou ao falar sobre a saúde do filho e exaltar a força da esposa.

Agora, foi a vez da influenciadora disparar elogios ao marido e agradecer pela parceria que os dois têm para cuidar do pequeno.

Tenho tanto orgulho do meu marido, desse homem incrível. Por isso eu me dedico e faço tudo por vocês! Seguro as pontas, no que for, porque estamos juntos. Passamos por tudo isso hoje, com o nosso psicológico totalmente abalado. Ele seguiu para fazer o trabalho com maestria. Ele é meu exemplo de calmaria e dedicação. Obrigada por tudo. Nossa família te ama muito. Só me sinto forte ao seu lado. Obrigada por tudo.

O texto foi compartilhado nos Stories, onde Ingra mostrou imagens da câmera do quarto do Arthur, que filmaram os papais resgatando o bebê enquanto ele tinha a parada cardíaca ainda em casa.

Arthur nasceu no dia 24 de julho de 2023 com uma malformação congênita. Zé Vaqueiro chegou a cancelar uma sequência de shows durante um mês para ficar com o pequeno na UTI. O filho caçula do casal nasceu com Síndrome de Patatau e está no hospital desde o nascimento e ficou entubado por mais de seis meses.