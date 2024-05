Luciano Huck tira foto com Madonna após show em Copacabana e dispara: Você ajudou a curar um país dividido

Luciano Huck realizou o sonho de muitas pessoas que estava em Copacabana, no Rio de Janeiro: tirar uma foto com Madonna. No último sábado, dia 4, a cantora norte-americana encerrou a The Celebration Tour no Brasil, celebrando também seus 40 anos de carreira ao reunir quase dois milhões de pessoas na praia carioca.

O apresentador foi um dos poucos sortudos que conseguiram fazer o clique com a Rainha do Pop e publicou o momento nas redes sociais.

Obrigado, Madonna! Mais uma vez você fez história. O pop ganhou mais um capítulo. E, de quebra, você ajudou a curar um país dividido; milhões de pessoas celebrando juntos a Rainha do Pop, escreveu na legenda.

Angélica, esposa do apresentador, reagiu à publicação com emojis de corações.