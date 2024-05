Charge - 5 de maio de 2024

O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) recebeu representação para apurar possíveis falhas e irregularidades no programa de ensino integral em São Caetano, sob a gestão do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). Segundo documento protocolado, há falta de profissionais, como professores, e longas filas de espera para a alimentação entre os turnos. De acordo com a tese apresentada à Promotoria, a demora desestimula a alimentação dos estudantes.