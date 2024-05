Palavra do leitor - 5 de maio de 2024

UBS São João

‘Mauá inaugura UBS São João com maior capacidade de atendimento’ (Primeira Página, ontem). Até que enfim foi reinaugurada. Meu filho tinha que ir sempre no Zaíra levar meu neto no pediatra e ele mora ao lado. Só espero que não vire palanque eleitoral. A prioridade é a população, seja lá quem esteja na Prefeitura.

Ramifon Aguiar

do Facebook

Sabesp – 1

‘Justiça suspende decisão da Câmara de SP sobre Sabesp’ (Política, ontem). A voz do povo tem que prevalecer! Sabesp é um bem precioso da população. Todos os países desenvolvidos que privatizaram, pouco tempo depois resgataram, pois é um bem precioso da população. Nestas eleições tem que trocar tudo em todo lugar.

Fabian Tenente

do Instagram

Sabesp – 2

Se Tarcísio de Freitas fosse boa gente o povo carioca teria ficado com ele. Se o povo carioca descartou Tarcísio de Freitas é porque o cara não presta como político.<EM>

Valmir Gervasoni

do Facebook

Religião – 1

O Diário nos traz entrevista de Jihad Hammadeh sobre intolerância religiosa (Política, dia 15). Pessoas que praticam intolerância religiosa devem ter conhecimento de que Deus não nos deixou nenhuma religião específica e sim a fé a ser vivida e praticada. Pois se criticamos, com certo preconceito flagrante, a religião que o outro professa, não estamos fazendo o único Deus, que abençoa a todos, feliz, respeitado e gratificado. Quem somos nós para julgar, desrespeitar, desdenhar, criticar ou maldizer um irmão pelo fato de o mesmo fazer parte de uma denominação religiosa diferente da nossa? Pois esse mesmo e único Deus que abençoa a todos, independentemente de nossas religiões, abençoa também aos ateus, agnósticos e outros incrédulos.

Cecél Garcia

Santo André

Religião – 2

Quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou lei alegando que o ministro religioso não tem vínculo trabalhista, antes deveria conhecer a forma de muitas instituições usarem as normativas religiosas para manipular os seus ‘servos’. Muitas vezes são despejados de casa por falta de pagamento de aluguel, os filhos passam privações porque o pai não recebe a prebenda suficiente para dar dignidade à família. E muitos se encontram longe de parentes, e as instituições demoram muito para aumentar a ajuda de custo porque não tem nenhuma legislação regulamentada para impor limites. Tem até trabalhador da fé em trabalho escravo. A Suprema Corte do Brasil deveria dar atenção a essa pauta. Em nome de Deus, muitos sofrem por pensar que o sacrifício vivo é passar por privações, enquanto quem está no topo vem gozando de mordomia. A igualdade deveria ser o primeiro ponto dentro de uma instituição religiosa.

Eduardo Furtado

Mauá

Desoneração

A desoneração da folha de pagamento foi suspensa pelo ministro do Lula, Cristiano Zanin. O governo continua gastando a bel-prazer. Como disse Pacheco, é a judicialização da política. Alguém tinha dúvida de que isso aconteceria?

Izabel Avallone

Capital