A se crer nas denúncias da vereadora Bruna Biondi (Psol) – e não há nenhum motivo para se desconfiar delas; muito pelo contrário –, a Prefeitura de São Caetano não se preparou como deveria antes de lançar o programa de ensino integral nas escolas municipais. Segundo representação feita pela parlamentar ao Ministério Público, faltam professores e funcionários para cumprir os serviços extras impostos pela ampliação do tempo em que os alunos permanecem nas instituições. Há relato também de prática que tangencia e afronta à dignidade dos estudantes, a de que teriam sido distribuídas senhas para que as crianças pudessem ter acesso à merenda. Tal discriminação seria abominável.

O lançamento de projetos e programas capengas, sem que estejam acertados e definidos todos os detalhes necessários à sua perfeita execução, tem se tornado corriqueiro no Grande ABC. Premidos pelo calendário eleitoral, na ânsia de se reelegerem ou tentarem fazer seus sucessores, prefeitos estão flexibilizando demais o planejamento e os rigores técnicos necessários antes da implantação de qualquer plano. As consequências são lamentáveis – e, em determinados casos, trágicas, como se pôde constatar no recém-inaugurado Hospital da Mulher, em São Bernardo, onde investigações apuram se as mortes de duas gestantes e quatro bebês foram causadas por negligências e erros médicos.

É inquestionável que José Auricchio Júnior (PSDB), que conclui seu segundo mandato consecutivo à frente da administração são-caetanense, tratou a implantação do ensino integral de forma açodada. Entre o programa ser anunciado publicamente, sancionado e implantado, não se passou um mês. Na Câmara, coincidentemente presidida por um professor, Pio Mielo (PSD), o projeto foi aprovado sem que se fizesse nenhum questionamento mais aprofundado sobre se o governo realmente tinha a estrutura necessária para implantar plano tão extenso. Pelo que se vê na prática, não possuía. Para o desespero dos alunos, que até senha precisaram receber para se alimentar durante as aulas!