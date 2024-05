Presidente despista sobre acerto de Thiago Silva com Fluminense, mas garante: 'Está perto'

O presidente Mário Bittencourt evitou cravar o acerto do Fluminense com o zagueiro Thiago Silva, desmentindo os boatos que tomaram conta das redes sociais nesta sexta-feira. Segundo o mandatário, o defensor nunca esteve tão perto de retornar ao clube, mas garantiu que o contrato ainda não foi assinado.

"Não é de agora, não é dessa semana, já é de muito tempo. Eu diria a vocês que a gente nunca esteve tão perto de ter o Thiago com a gente. Mas a notícia de que tem advogado indo para a Inglaterra não procede", disse o presidente durante um evento realizado em Cariacica.

Mário Bittencourt precisou se explicar após vários veículos noticiarem que o clube havia enviado um advogado até Londres para negociar com o jogador. O dirigente, no entanto, mostrou muita motivação ao falar de um possível retorno do zagueiro.

"Eu também tenho uma família, todos vocês têm, e eu acho que isso pesa muito. Mas fazer uma corrente de amor e carinho com ele, pra mostrar que a gente tá esperando ele voltar pra casa dele, que é o Fluminense, isso seria muito importante pra gente concluir essa negociação na semana que vem. E aí sim eu vou poder dizer que o Thiago Silva voltou pra casa. Mas ainda não assinamos o contrato, não fechamos ainda, seguimos conversando", afirmou.

Além de Bittencourt, a esposa de Thiago Silva, Belle Silva, também se pronunciou após ter as suas contas nas redes sociais invadidas pelos torcedores. Ele mostrou um pouco de irritação com a situação e afirmou que, até o momento, não houve acerto.

"Estou sendo bombardeada em todas as redes sociais. Gente, pelo amor de Deus, parem de especulações. Vocês não sabem de nada. Essa ansiedade está atrapalhando coisas que poderiam dar certo. Me ajudem a ajudar vocês. Por favor! Vocês sabem do que eu estou falando. Não tem nada fechado, não tem nada certo. Quando estiver certo, eu vou falar. Que agonia", afirmou.

O sistema defensivo é a prioridade do Fluminense para a temporada, que vem improvisando nomes como os de Felipe Melo e Thiago Santos no setor. Além de realizar um antigo sonho, o retorno do defensor seria também uma resposta para a saída de Nino, que foi para a Rússia jogar no Zenit.

O Fluminense entra em campo neste sábado, às 16h, para enfrentar o Atlético-MG, pela quinta rodada do Brasileirão. O time carioca é o 16º colocado, com quatro pontos.